Obras de engordamento aumentam faixa de areia na Praia de Meaípe

Antiga demanda de moradores e turistas, as obras de engordamento da faixa de areia da praia de Meaípe, em Guarapari, já foram iniciadas. A intervenção é mais uma etapa dos projetos que estão sendo realizados na região para resolver os problemas da erosão causada pelo avanço do mar. A erosão persiste em Meaípe há pelo menos sete anos. Em 2017, o avanço do mar provocou a queda de castanheiras e até a destruição de uma parte do calçadão da praia. Já em 2018, foi o asfalto da rodovia ES-060 que cedeu. As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 67 milhões. A previsão é de que a intervenção seja concluída até o primeiro semestre deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, explica como funciona a obra e os prazos para conclusão do serviço.