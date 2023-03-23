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Obras de engordamento aumentam faixa de areia na Praia de Meaípe

Ouça entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mar 2023 às 11:42
Orla de Meaípe, em Guarapari
Orla de Meaípe, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Antiga demanda de moradores e turistas, as obras de engordamento da faixa de areia da praia de Meaípe, em Guarapari, já foram iniciadas. A intervenção é mais uma etapa dos projetos que estão sendo realizados na região para resolver os problemas da erosão causada pelo avanço do mar. A erosão persiste em Meaípe há pelo menos sete anos. Em 2017, o avanço do mar provocou a queda de castanheiras e até a destruição de uma parte do calçadão da praia. Já em 2018, foi o asfalto da rodovia ES-060 que cedeu. As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 67 milhões. A previsão é de que a intervenção seja concluída até o primeiro semestre deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, explica como funciona a obra e os prazos para conclusão do serviço. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 23-03-23.mp3

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