Obras de duplicação da BR 262 serão finalizadas em maio de 2019

Prevista para ser entregue em novembro, a obra de duplicação de sete quilômetros da BR 262, entre Marechal Floriano e o trevo de Paraju, em Domingos Martins, deve ser entregue só em 2019. A informação é do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). O trecho tem extensão de 7,2 km e está localizado logo após Marechal Floriano, na região Serrama do estado, no sentido Vitória – Belo Horizonte, do quilômetro 49 ao 56. Em maio deste ano, a expectativa era de que o trecho fosse concluído em seis meses, ou seja, novembro.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o supervisor da Unidade Local do DNIT em Santa Isabel, Fábio Silva, destacou que, apesar da obra acontecer, como demolição de rochas e supressão da vegetação, o trecho sofre interferências de situações como desapropriações e as condições meteorológicas.

"A chuva mais intensa nessa estação afeta o cronograma que já era muito arrojado. Um dia de chuva provoca três dias sem trabalhos. Até o final do ano podemos ter a liberação de 2,5 km, mas a conclusão está prevista pra maio de 2019", disse lembrando que a mobilização do canteiro de obra também foi afetada pela greve dos caminhoneiros, em maio.

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