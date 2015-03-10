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ENTREVISTA

Obras de duplicação da BR 262 começam no segundo semestre, garante DNIT

Superintendente diz que o contrato com o consórcio de empresas que vai tocar a obra foi assinado em 1° de dezembro

Publicado em 09 de Março de 2015 às 22:55

Publicado em 

09 mar 2015 às 22:55
As obras de duplicação da BR 262, entre o trecho de Viana a Victor Hugo, começam entre os meses de julho e agosto deste ano. O prazo foi confirmado pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraesturura e Transportes (DNIT) em exercício, engenheiro Mário Eduardo Costa Lucas, em entrevista ao programa CBN Cotidiano. O superintendente disse que o contrato com o consórcio de empresas que vai tocar a obra foi assinado em 1º de dezembro e o projeto básico da duplicação já está em análise. Ele também diz que os estudos para obras de duplicação do restante da rodovia, entre Victor Hugo e a divisa com Minas Gerais, já estão em andamento e é possível que a licitação aconteça nos próximos meses.Ouça a entrevista
Entrevista - Fábio Botacin - Superintendente Mario - 09-03-15

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