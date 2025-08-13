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Obras de duplicação da BR-101 são retomadas no Sul do ES; entenda

Ouça entrevista com o coordenador de obras do grupo EcoRodovias, Luís Ricardo Guimarães

Publicado em 13 de Agosto de 2025 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 ago 2025 às 10:54
BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta - Ponte Rio Conceição
BR 101 - Trecho Guarapari a Anchieta - Ponte Rio Conceição Crédito: Eco101
As obras para duplicação da BR-101 foram retomadas no Sul do Espírito Santo. São mais de 13 quilômetros entre os municípios de Alfredo Chaves e Iconha que receberão a reforma entre os meses de agosto e setembro deste ano. As obras já fazem parte do novo contrato de concessão da BR-101 no Estado. A ordem de serviço foi dada no dia seguinte ao leilão que determinou a manutenção do grupo EcoRodovias à frente do projeto pelos próximos 24 anos. O investimento de R$ 170 milhões visa interligar o novo trecho ao Contorno de Iconha, formando um corredor contínuo de pista duplicada desde a Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de obras do grupo EcoRodovias, Luís Ricardo Guimarães, detalha. 
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - LUÍS RICARDO GUIMARÃES - 13-08-25

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