Obras de duplicação da BR-101 são retomadas no Sul do ES; entenda

As obras para duplicação da BR-101 foram retomadas no Sul do Espírito Santo. São mais de 13 quilômetros entre os municípios de Alfredo Chaves e Iconha que receberão a reforma entre os meses de agosto e setembro deste ano. As obras já fazem parte do novo contrato de concessão da BR-101 no Estado. A ordem de serviço foi dada no dia seguinte ao leilão que determinou a manutenção do grupo EcoRodovias à frente do projeto pelos próximos 24 anos. O investimento de R$ 170 milhões visa interligar o novo trecho ao Contorno de Iconha, formando um corredor contínuo de pista duplicada desde a Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de obras do grupo EcoRodovias, Luís Ricardo Guimarães, detalha.