Obras de ampliação da 3ª Ponte e da nova ciclovia têm 1ª peça metálica instalada

Na manhã desta quinta-feira (15), a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) deu início à montagem das estruturas metálicas das obras de ampliação da Terceira Ponte e de construção da Ciclovia da Vida. Como foi destaque na CBN Vitória, as peças de aço começaram a chegar ao Espírito Santo no final de junho para a pré-montagem e, agora, começam a ser fixadas na ponte. O anteprojeto da ciclovia foi apresentado em 2019 como uma das obras prioritárias do Governo do Estado na área de mobilidade. O valor do projeto é de R$ 127 milhões e prazo de conclusão é de três anos, sendo que os primeiros seis meses foram dedicados aos projetos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalhou o início das obras e expôs os próximos passos. Ouça: