Obras da Rodovia Leste-Oeste serão retomadas em dois meses, diz secretário estadual de Transportes

O secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo, Paulo Ruy Carnelli, em reunião com a Assembleia, declarou que - por falta de recursos - algumas obras que estavam em andamento foram paralisadas, outras revistas e há ainda obras que precisam de revisão no projeto. A secretaria trabalha para que, ao menos, as obras mais importantes sejam priorizadas e concluídas, como por exemplo o complexo Leste-Oeste.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário Paulo Ruy analisou, entre outros pontos, que a pasta conta com recursos do tesouro estadual para cumprir compromissos como o subsídio ao Sistema Transcol, que gira em torno de R$ 10 milhões por mês, e a manutenção e conservação de estradas estaduais. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Secretário Paulo - 20-05-15

Ao comentar obras em andamento, o secretário destaca a ampliação da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que passa por revisão de projeto para se adequar à macrodrenagem da região e que deve contar com recursos de acordo com o BNDS, o que deve ser concretizado em até dois meses.

Sobre a Rodovia Leste-Oeste, Paulo Ruy revela que as obras do trecho para conclusão da via necessitam de recursos no valor de R$ 140 milhões, e que os trabalhos serão retomados em dois meses e vão durar aproximadamente até o final de 2016. A rodovia é uma das maiores intervenções no trânsito entre Cariacica e Vila Velha, ligando a BR-262, em Campo Grande, à Rodovia Darly Santos.

O projeto do BRT, os corredores rápidos de ônibus, também foi discutido na entrevista. Segundo o secretário, de maneira geral o projeto ainda passa por discussões para implantação, mas revelou quatro obras que já estão no planejamento para serem realizadas e que, além do BRT, vão trazer melhorias imediatas ao trânsito da Grande Vitória. São elas:

* Em Carapina, na Serra, ampliação e melhoria da rodovia no trecho entre viaduto da Estrada de Ferro da Vale e o cruzamento do Apart Hospital. Nesse cruzamento, também haverá construção de passagem de nível para ligar o trecho com a Avenida Norte Sul.

* Na Ilha do Príncipe, em Vitória, haverá obras com melhoria das vias e construção de outras para acesso ao Porto de Vitória, local de muito trânsito de caminhões. O portão atual do porto será usado somente de entrada, e uma saída será construída com saída para Vila Rubim para melhoria do fluxo.

* Retirada da mediana da Terceira Ponte, o que dá ganho de uma faixa para os veículos que estão em circulação no sentido mais demandado, dependendo do horário, pela manhã ou tarde. Mas essa intervenção depende do desenrolar do caso na Justiça sobre a auditoria do contrato entre Rodosol e governo.