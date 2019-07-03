Obras da ciclovia em Santa Lúcia começam até novembro deste ano

Após revogar o processo de licitação para contratação de empresa para execução de obras da ciclovia na avenida Rio Branco, a Prefeitura de Vitória decidiu fazer a licitação em duas partes. Isso porque somente no trecho que compreende o bairro de Santa Lúcia há concordância total sobre o projeto da ciclovia e, por isso, será licitado primeiro. Já no trecho da avenida no bairro da Praia do Canto, os moradores não entraram em consenso quanto ao projeto, e segundo a Prefeitura de Vitória, vai continuar a reflexão em relação ao trecho que compreende o bairro. Uma nova licitação para o trecho que compreende o bairro Santa Lúcia deve ser lançada nos próximos dias, até a definição do projeto no bairro Praia do Canto. A expectativa do secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Márcio Passos, é de que as obras no trecho da Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, comecem até novembro deste ano.