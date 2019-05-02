Obras da BR 262 correm o risco de serem paralisadas, alerta DNIT

As obras de melhoria e duplicação da BR 262 correm o risco de serem paralisadas no Espírito Santo. Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no ES, Romeu Scheibe Neto, um acordão do Tribunal de Contas da União, de dezembro do ano passado, determina que se cumpra o edital. No entanto, explica Scheibe, no mesmo edital há um erro material de concepção do traçado que originalmente é montanhoso, mas no documento constava como ondulado.
O DNIT reconheceu o erro e segundo o superintendente vem tentando, junto ao TCU, mostrar que tecnicamente o trecho de melhorias que começou a ser executado seria o ideal para a região, numa tentativa de evitar a paralisação do que já foi feito e garantir o aproveitamento de 90% da terraplanagem já concluída no local.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Romeu Scheibe Neto - 02-05-19
Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no ES, Romeu Scheibe Neto, também falou sobre as obras do Contorno do Mestre Álvaro que começam neste mês de maio. Segundo ele, nos próximos dias será instalado o canteiro de obras da rodovia que irá ligar Serra à Cariacica, num trecho de 19 km de extensão. Sem data para ser entregue, Scheibe destaca que atualmente tem 1/3 dos recursos necessários para viabilizar o contorno, mas que os outros 2/3 ainda precisam ser garantidos no orçamento federal.