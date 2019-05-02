Obras da BR 262 correm o risco de serem paralisadas, alerta DNIT

As obras de melhoria e duplicação da BR 262 correm o risco de serem paralisadas no Espírito Santo. Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no ES, Romeu Scheibe Neto, um acordão do Tribunal de Contas da União, de dezembro do ano passado, determina que se cumpra o edital. No entanto, explica Scheibe, no mesmo edital há um erro material de concepção do traçado que originalmente é montanhoso, mas no documento constava como ondulado.

O DNIT reconheceu o erro e segundo o superintendente vem tentando, junto ao TCU, mostrar que tecnicamente o trecho de melhorias que começou a ser executado seria o ideal para a região, numa tentativa de evitar a paralisação do que já foi feito e garantir o aproveitamento de 90% da terraplanagem já concluída no local.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Romeu Scheibe Neto - 02-05-19