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Vitória

Obra do mergulhão reduzirá tempo de travessia em Jardim Camburi para até 10 segundos

Ouça detalhes na participação do prefeito Lorenzo Pazolini

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 set 2023 às 11:43
Mergulhão em Jardim Camburi
Mergulhão em Jardim Camburi Crédito: Divulgação I PMV
Planejado para reduzir o trânsito no cruzamento entre as avenidas Dante Michelini e Norte Sul, melhorando a mobilidade do bairro Jardim Camburi, o mergulhão próximo à praia custará R$ 92,2 milhões. A informação foi divulgada nesta quarta (20) junto ao lançamento do edital para construção da estrutura. A previsão, segundo a administração, é de que o mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, calculado hoje entre 55 e 88 segundos, para até 10 segundos.
Com 30 meses como prazo para conclusão da obra, a previsão, ainda segundo a prefeitura, é de que a ordem de serviço seja dada até dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini conta os detalhes da obra. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 21-09-23.mp3
Mergulhão
A interseção proposta mantém todos sentidos de circulação existentes em três faixas, como é hoje, e acrescenta duas passagens inferiores (Mergulhão 01 e Mergulhão 02) que irão permitir o fluxo sem cruzamentos em nível com a avenida Dante Micheline.
A passagem inferior 1 elimina o cruzamento do fluxo de veículos provenientes da BR-101 (Bairro de Fátima) no sentido Tubarão. A passagem inferior 2 elimina o cruzamento do fluxo proveniente de Jardim da Penha no sentido BR-101.
O veículo originário da BR-101 - sentido Tubarão - circulará em plano inferior à avenida Dante Micheline. Para esta conversão o veículo acessa a rampa descendente, até atingir a Mergulhão 01, que se prolonga sob pista esquerda da Av. Dante Micheline (sentido Tubarão) e alça de acesso a BR-101 (veículos provenientes de Jardim da Penha), após transpor o Mergulhão 01, o veículo percorre rampa ascendente até atingir o atual nível da Dante Micheline.
O veículo proveniente de Jardim da Penha com destino a BR-101 também circulará em plano inferior à avenida Dante Micheline. Para esta conversão, após transpor a laje superior do Mergulhão 1, percorre rampa descendente, até atingir o Mergulhão 02, que se prolonga sob pista esquerda (sentido Tubarão) da avenida Dante Micheline. Após transpor o Mergulhão 02, o veículo percorre rampa ascendente até atingir o atual nível da avenida Gelu Vervloet.

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