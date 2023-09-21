Obra do mergulhão reduzirá tempo de travessia em Jardim Camburi para até 10 segundos

Mergulhão em Jardim Camburi Crédito: Divulgação I PMV

Planejado para reduzir o trânsito no cruzamento entre as avenidas Dante Michelini e Norte Sul, melhorando a mobilidade do bairro Jardim Camburi, o mergulhão próximo à praia custará R$ 92,2 milhões. A informação foi divulgada nesta quarta (20) junto ao lançamento do edital para construção da estrutura. A previsão, segundo a administração, é de que o mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, calculado hoje entre 55 e 88 segundos, para até 10 segundos.

Com 30 meses como prazo para conclusão da obra, a previsão, ainda segundo a prefeitura, é de que a ordem de serviço seja dada até dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini conta os detalhes da obra. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 21-09-23.mp3

Mergulhão

A interseção proposta mantém todos sentidos de circulação existentes em três faixas, como é hoje, e acrescenta duas passagens inferiores (Mergulhão 01 e Mergulhão 02) que irão permitir o fluxo sem cruzamentos em nível com a avenida Dante Micheline.

A passagem inferior 1 elimina o cruzamento do fluxo de veículos provenientes da BR-101 (Bairro de Fátima) no sentido Tubarão. A passagem inferior 2 elimina o cruzamento do fluxo proveniente de Jardim da Penha no sentido BR-101.

O veículo originário da BR-101 - sentido Tubarão - circulará em plano inferior à avenida Dante Micheline. Para esta conversão o veículo acessa a rampa descendente, até atingir a Mergulhão 01, que se prolonga sob pista esquerda da Av. Dante Micheline (sentido Tubarão) e alça de acesso a BR-101 (veículos provenientes de Jardim da Penha), após transpor o Mergulhão 01, o veículo percorre rampa ascendente até atingir o atual nível da Dante Micheline.