Obra do Mergulhão muda trânsito em Jardim Camburi a partir desta semana

Obras do Mergulhão, em Jardim Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

Motoristas que trafegam pela região de Jardim Camburi, em Vitória, precisam redobrar a atenção a partir desta sexta-feira (3). A prefeitura da Capital vai ampliar o canteiro de obras da segunda etapa da construção do Mergulhão de Camburi e promover duas intervenções no trânsito. Segundo a administração municipal, "a obra eliminará a retenção de veículos no cruzamento da Norte-Sul com a avenida Dante Michelini. A velocidade média nos horários de pico, que hoje é de 2 km/h, passará para 33 km/h", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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AS MUDANÇAS:

Com ficará o trânsito:

1 - Jardim Camburi-Centro

A primeira mudança será para quem vai de Jardim Camburi para o Centro de Vitória. O retorno será mais à frente, e com um semáforo, para permitir a passagem dos veículos que vão da Dante Michelini para a Serra, pela Norte Sul.

2 - Centro-Serra

A principal mudança é esta. A partir de agora, quem vai do Centro para a Serra tem de entrar à esquerda e pegar uma das duas faixas do novo acesso para a Norte Sul. A secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana vai avaliar a necessidade ou não de instalar um semáforo na confluência do novo acesso com a Norte Sul. Os dois novos acessos são temporários e ficarão em uso até o final da segunda etapa das obras, que estão em andamento.

3 - Serra-Centro

Os demais trajetos não foram alterados. Quem vem da Serra para o Centro de Vitória deve utilizar o acesso novo e seguir até a avenida Dante Michellini.

4 - Jardim Camburi-Serra

Se você está em Jardim Camburi e precisa ir para Serra, é só entrar na norte-sul à direita.

5 - Centro-Jardim Camburi

Quem vem do centro para Jardim Camburi o trajeto não mudou. Siga em frente pela avenida Dante Michellini, agora em duas faixas.

6 - Serra-Jardim Camburi

Quem vem da Serra para Jardim Camburi pela Norte-Sul o trajeto é o mesmo. Segue pela Dante Michelin e retorna para Jardim Camburi usando o acesso do aeroporto.

Funcionamento dos novos mergulhões

A nova interseção manterá os três sentidos de circulação já existentes, com três faixas de rolamento, e acrescentará duas passagens inferiores -- o Mergulhão 01 e o Mergulhão 02. Esses mergulhões permitirão que os veículos circulem sem cruzamentos em nível com a avenida Dante Michelini, garantindo maior fluidez e segurança no trânsito.

- Mergulhão 01: atenderá a veículos que vêm da BR-101 (Bairro de Fátima) com destino a Tubarão. O percurso será feito por uma rampa descendente, passagem sob a pista esquerda da Dante Michelini e alça de acesso à BR-101 (sentido Jardim da Penha), retornando ao nível da via por uma rampa ascendente.