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Obra de ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória, é concluída

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2023 às 11:20
Nova ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória
Nova ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
No último fim de semana foi inaugurada a ciclovia da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. O trecho tem um quilômetro de extensão e vai da Ponte Ayrton Senna até a Avenida Reta da Penha. As obras começaram em julho de 2022 e estavam previstas para serem entregues em maio deste ano, mas as intervenções adiantaram e o serviço foi finalizado antes desse prazo. A construção foi concebida sob três pilares: ciclovia no canteiro central, manutenção das vagas de estacionamento na Rio Branco e preservação das árvores. A obra traz novidade. A utilização de piso drenante no lugar das soleiras das árvores permite o escoamento da água das chuvas até o solo, irrigando as árvores. Esse piso amplia a área útil da ciclovia e, ao mesmo tempo, protege as raízes das áreas existentes. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 15-03-23.mp3

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