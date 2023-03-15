Obra de ciclovia da avenida Rio Branco, em Vitória, é concluída

No último fim de semana foi inaugurada a ciclovia da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. O trecho tem um quilômetro de extensão e vai da Ponte Ayrton Senna até a Avenida Reta da Penha. As obras começaram em julho de 2022 e estavam previstas para serem entregues em maio deste ano, mas as intervenções adiantaram e o serviço foi finalizado antes desse prazo. A construção foi concebida sob três pilares: ciclovia no canteiro central, manutenção das vagas de estacionamento na Rio Branco e preservação das árvores. A obra traz novidade. A utilização de piso drenante no lugar das soleiras das árvores permite o escoamento da água das chuvas até o solo, irrigando as árvores. Esse piso amplia a área útil da ciclovia e, ao mesmo tempo, protege as raízes das áreas existentes. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!