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Obra da Rodovia Leste Oeste deve terminar até o final deste mês

Segundo o o diretor-geral do DER-ES, Gustavo Perim, a ciclovia e as calçadas ainda devem ser divididas e as partes preferenciais para o destino de ciclistas e pedestres identificadas, assim como as sinalizações para a entrada de bairros

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 17:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 nov 2018 às 17:47
Prevista para ser concluída em 2009, as obras da Rodovia Leste Oeste já se arrastam há 11 anos. As expectativas, ao longo dos últimos meses, era de que a obras fossem concluídas até o final de outubro deste ano. Por conta da chuva, a entrega das obras deve ocorrer até o fim do mês, segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Peri. “Na última etapa, nas proximidades do viaduto de Santa Catarina e da ponte sob o Rio Marinho, em Vila Velha, resta uma última camada de asfalto e sinalizações verticais e horizontais”, disse ele em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo nesta quarta-feira (14).
Ainda segundo ele, a ciclovia e as calçadas ainda devem ser divididas e as partes preferenciais para o destino de ciclistas e pedestres identificadas, assim como as sinalizações para a entrada de bairros, que devem ser terminado rapidamente, no entanto, há a dependência do clima, afirmou Perim. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o diretor-geral do DER-ES, Gustavo Perim.
Entrevista - Fabio Botacin - Gustavo Perim - 14-11-18.mp3

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