Obra da Rodovia Leste Oeste deve terminar até o final deste mês

Prevista para ser concluída em 2009, as obras da Rodovia Leste Oeste já se arrastam há 11 anos. As expectativas, ao longo dos últimos meses, era de que a obras fossem concluídas até o final de outubro deste ano. Por conta da chuva, a entrega das obras deve ocorrer até o fim do mês, segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Peri. “Na última etapa, nas proximidades do viaduto de Santa Catarina e da ponte sob o Rio Marinho, em Vila Velha, resta uma última camada de asfalto e sinalizações verticais e horizontais”, disse ele em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo nesta quarta-feira (14).