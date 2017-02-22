Obra da Orla no Canal de Guarapari é encerrada

As obras de revitalização da Orla do Canal, no Centro de Guarapari, foram entregues esta semana pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) responsável pelas intervenções. Paulo Ruy Carnelli, Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, ressaltou que a obra permitiu mais fluidez no trânsito da região e que a reurbanização de alguns pontos, como a área das escunas, ainda será feita. Com previsão de término em 36 meses, a obra, com investimentos de cerca de R$ 43 milhões, está bem adiantada e deve ser totalmente entregue antes do tempo.