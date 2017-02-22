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Obra da Orla no Canal de Guarapari é encerrada

Quem passa pela ponte de chegada ao Centro da cidade já percebe as mudanças no trânsito que a região sofreu

Publicado em 22 de Fevereiro de 2017 às 00:50

Publicado em 

22 fev 2017 às 00:50
As obras de revitalização da Orla do Canal, no Centro de Guarapari, foram entregues esta semana pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) responsável pelas intervenções. Paulo Ruy Carnelli, Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, ressaltou que a obra permitiu mais fluidez no trânsito da região e que a reurbanização de alguns pontos, como a área das escunas, ainda será feita. Com previsão de término em 36 meses, a obra, com investimentos de cerca de R$ 43 milhões, está bem adiantada e deve ser totalmente entregue antes do tempo.
Entrevista - Patricia Vallim - Paulo Ruy Carnelli - 21-02-17.mp3

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