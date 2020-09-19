Obesos estão expostos a um perigo mais elevado em relação a covid-19

Obesidade Crédito: Pixabay

A obesidade é um fator de risco para o agravamento da covid-19 e morte pela doença tão importante quanto ser idoso. Essa é a sinalização de cientistas brasileiros que descobriram que os obesos correm perigo elevado, não importando idade, sexo, etnia ou comorbidades, como hipertensão, doença cardíaca, pulmonar ou diabetes.

A doutora em Biologia Oral, Silvia Helena Sales Peres, professora da Universidade de São Paulo (USP), em Bauru, e coordenadora da revisão sistemática sobre o impacto da obesidade sobre a covid-19, é a entrevistada do CBN Vitória deste sábado (19).

O estudo analisou dados de nove pesquisas com 6.577 pacientes infectados pelo Sars-Cov-2 na China, França, Espanha, Itália e Estados Unidos e o resultado, publicado na revista Obesity Research & Clinical Practice, revelou que quase 10% dos obesos infectados internados em unidades de terapia intensiva morreram. Uma das possíveis explicações, ainda em pesquisa pelos cientistas do mundo, é que o Sars-CoV-2 se multiplica nas células adiposas e que a gordura corporal sirva de reservatório “secreto” do vírus.

"Pessoas com sobrepeso também têm risco aumentado, pois este cresce junto com os quilos na balança. Indivíduos acima do peso, mas que não chegam a ser obesos, já têm algum grau de inflamação e podem apresentar deficiências imunológicas", explica.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Dra Silvia Helena - 19-09-20

Para calcular o IMC, você deve dividir o seu peso pelo valor da sua altura ao quadrado. O valor entre 25 a 29,9 é considerado sobrepeso; a partir de 30, o valor indica obesidade. Quanto à medição com fita métrica, homens com abdome maior que 105 indica fator de risco, e para mulheres esse valor é acima de 88.

ALTO ÍNDICE DE OBESIDADE NO BRASIL

No Brasil, de acordo com os últimos dados do sistema de vigilância de fatores de risco do Ministério da Saúde, 19,2% da população é obesa e 55% têm sobrepeso.

Entenda por que a obesidade é um fator de risco para agravamento e óbito pela Covid-19:

1. A obesidade é por si só uma inflamação crônica de baixo grau, associada ao aumento excessivo das células adiposas. A tempestade de citocinas deflagrada pelo coronavírus, que agrava a Covid-19, seria intensificada nos obesos porque a resposta inflamatória deles já é desequilibrada.

2. Estudos mostraram que pessoas acima do peso, em especial as obesas, têm mais receptores de ECA2,a porta de entrada do Sars-CoV-2 nas células. Isso significa que entram mais vírus nos obesos. A carga viral deles é maior. Esse fator é considerado importantíssimo para o agravamento da Covid-19.

3. Os obesos costumam ser pré-diabéticos ou diabéticos. Eles têm glicose elevada e ela, quando em excesso, prejudica o sistema imunológico. Isso acontece porque a glicose alta afeta os macrófagos. Estes são células da primeira linha de defesa contra vírus, a chamada resposta inata. Os macrógafos fagocitam (engolem) e eliminam o vírus. Também são eles que “apresentam” pedaços do vírus aos linfócitos para que

estes possam produzir anticorpos. O excesso de peso, assim, enfraquece as defesas inatas.

4. Os obesos produzem menos interferon. Estes são proteínas também importantes para a resposta inata do organismo ao ataque de vírus. Os interferons tentam bloquear a multiplicação de vírus.

5. O Sars-CoV-2 se multiplica nas células adiposas, de gordura. Se acredita que elas sejam um reservatório “secreto” do vírus.