OAB lança 'Guia Prático' sobre instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios

Com o mercado de carros elétricos cada vez aquecido, muitos condomínios também precisam se adaptar. Por isso, a Comissão de Direito Condominial da OAB lançou um guia prático sobre a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios, que está disponível para ser baixado no site da OAB (https://www.oabes.org.br). A ideia é sanar dúvidas como: e se eu não tiver carro elétrico, também preciso ajudar a arcar os custos dessa instalação? Como deve ser a instalação? Vamos esclarecer essas e outras dúvidas como o presidente da Comissão, Pedro Henrique Pires.