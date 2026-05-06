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Consumidor

OAB lança 'Guia Prático' sobre instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios

Ouça entrevista com o presidente da Comissão de Direito Condominial, Pedro Henrique Pires

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2026 às 11:50
Carros Elétricos
Carros Elétricos Crédito: Divulgação
Com o mercado de carros elétricos cada vez aquecido, muitos condomínios também precisam se adaptar. Por isso, a Comissão de Direito Condominial da OAB lançou um guia prático sobre a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios, que está disponível para ser baixado no site da OAB (https://www.oabes.org.br). A ideia é sanar dúvidas como: e se eu não tiver carro elétrico, também preciso ajudar a arcar os custos dessa instalação? Como deve ser a instalação? Vamos esclarecer essas e outras dúvidas como o presidente da Comissão, Pedro Henrique Pires.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Henrique Pires - 06-05-26.mp3

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