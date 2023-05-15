OAB-ES faz alerta sobre golpe do escritório de advocacia

Nos últimos meses, um novo golpe está ganhando força em todo país. Criminosos estão usando nomes de escritórios de advocacia para extorquir pessoas. Só no Espírito Santo já foram cerca de cem vítimas. Os criminosos que aplicam o golpe do escritório de advocacia não pouparam nem o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho. Os golpistas entram em contato com as vítimas, passando informações pessoais e processuais, que deveriam ser sigilosas, dando ainda mais credibilidade à abordagem. Na sequência, informam que a pessoa tem um valor alto a receber, mas que precisa fazer urgente um depósito para que esse valor seja liberado. Segundo Rizk, é preciso que tanto advogados, quanto clientes fiquem alertas, pois esse golpe pode crescer de forma exponencial. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Carlos Rizk Filho - 15-05-23.mp3
CLIENTE/VÍTIMA:
- Desconfie de facilidades e valores de indenizações extremamente altos em que você precise antecipar alguma quantia
- Não acredite em ligações ou mensagens via Whatsapp. Na dúvida, marque uma reunião presencial com seu advogado
- Acesse seu processo no site oficial da justiça para acompanhar o andamento da ação judicial.
ADVOGADO (A):
- Alerte seus clientes sobre essas possíveis fraudes. Ligue, envie e-mails e/ou mensagens dizendo que qualquer resposta sobre ação judicial somente será informada pelo próprio escritório
- Os golpistas baixam os processos e conseguem informações até mesmo sigilosas. Mais de cem advogados já foram vítimas no Espírito Santo
- É um golpe realizado por meio de robôs
- As vítimas geralmente são pessoas físicas e quase sempre os processos são trabalhistas e/ou previdenciários.
[fonte: OAB-ES]