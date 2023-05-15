OAB-ES faz alerta sobre golpe do escritório de advocacia

Nos últimos meses, um novo golpe está ganhando força em todo país. Criminosos estão usando nomes de escritórios de advocacia para extorquir pessoas. Só no Espírito Santo já foram cerca de cem vítimas. Os criminosos que aplicam o golpe do escritório de advocacia não pouparam nem o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho. Os golpistas entram em contato com as vítimas, passando informações pessoais e processuais, que deveriam ser sigilosas, dando ainda mais credibilidade à abordagem. Na sequência, informam que a pessoa tem um valor alto a receber, mas que precisa fazer urgente um depósito para que esse valor seja liberado. Segundo Rizk, é preciso que tanto advogados, quanto clientes fiquem alertas, pois esse golpe pode crescer de forma exponencial. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto.