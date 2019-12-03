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ENTREVISTA

OAB-ES entra na Justiça contra antecipação de eleição na Assembleia

Presidente da entidade, José Carlos Rizk, ingressa nesta terça-feira (3) com Ação Civil Pública pedindo que Justiça Federal declare nulidade da emenda do presidente Erick Musso, que permitiu sua reeleição antecipada até 2023

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:05

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:05
Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
O presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, ingressou nesta terça-feira (3) com uma Ação Civil Pública (ACP), pedindo à Justiça Federal que anule a Emenda Constitucional nº 113, aprovada pelos deputados estaduais no último dia 25. Trata-se da "Emenda Erick Musso", que permitiu ao presidente da Assembleia antecipar a eleição da Mesa Diretora que comandará a Casa pelo segundo biênio da atual legislatura, entre 2021 e 2023.
O texto anterior da Constituição Estadual dizia claramente que, para o segundo biênio do mandato, a Mesa Diretora deveria ser escolhida no dia 1º de fevereiro do 3º ano da legislatura. No caso concreto, portanto, essa eleição só deveria ocorrer no dia 1º de fevereiro de 2021. Mas, com a "Emenda Erick Musso", a eleição para o 2º biênio passou a poder ser convocada pelo próprio presidente, a critério dele, em data e horário a serem estabelecidos por ele mesmo, até o fim de 2020.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da OAB-ES diz que houve uma análise desde a última semana.
"Num primeiro campo a gente avaliou a questão do prazo, pois há um laspo grande entre a data de posse e a eleição. Não temos histórico disso no Espírito Santo para projetar isso. O cidadão fica se questionando sobre o porque disso. Entendemos que tem que caber uma espécie de limitador. A Ordem entendeu e colocou isso em estudo em comissão para análise técnica do caso e que concluiu a inconstitucionalidade".
Ouça:
Flash Rafael Silva - José Carlos - 03-12-19

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