OAB aponta incitação ao crime em fala de Capitão Assumção

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, ainda estuda o que poderá ser feito pela instituição contra as declarações do deputado Estadual Capitão Assumção, do PSL, que prometeu recompensa para quem entregar morto o assassino de uma jovem, morta esta semana, em Cariacica.

Segundo a advogada Flavia Brandão, diretora de Direitos Humanos da OAB-ES, a fala do deputado é inadmissível, principalmente representando a instituição na qual ele pertence. "Ele devia estar preocupado com segurança e não com extermínio", enfatizou a advogada. Segundo ela, a presidência da ordem já estuda medidas.

Em nota conjunta de repúdio, divulgada nesta sexta-feira (13), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo e o Colégio de Presidentes de Subseções da OAB/ES avaliam como "estarrecedora a fala do parlamentar que estimula a prática da “justiça com as próprias” mãos, colocando em extrema descredibilidade os órgãos policiais e o Próprio Poder Judiciário". Na opinião dos integrantes da ordem, a fala do parlamentar configura, em tese, o crime previsto no artigo 286, do Código Penal brasileiro (incitação ao crime).

Em razão do exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo e Colégio de Presidentes de Subseções - repudia com veemência a fala do Deputado Capitão Assumção, aguardando que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo adote as medidas correcionais cabíveis, finaliza a nota.