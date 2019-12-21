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contra o câncer de pele

O verão chegou: entenda como a pele reage ao sol e reforce a proteção

Saiba como se proteger dos riscos do câncer de pele

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 14:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 dez 2019 às 14:02
Imagens aéreas mostram movimento na praia de Bacutia, em Guarapari Crédito: Secundo Rezende
O verão começa neste domingo, dia 22, e com a chegada da estação mais quente do ano, as pessoas se expõem mais ao sol. Porém, a exposição não traz somente o bronzeado, como também diversos riscos: câncer de pele. As estatísticas sobre a doença preocupam, e segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o câncer mais comum no Brasil. Acompanhe a entrevista da médica dermatologista Lúcia Martins Diniz à Rádio CBN Vitória sobre o assunto e saiba como se prevenir tanto nos momentos de lazer nas praias e piscinas, quanto no seu cotidiano:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lucia Martins Diniz - 20.30s - 21-12-19.mp3
 

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