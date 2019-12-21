O verão chegou: entenda como a pele reage ao sol e reforce a proteção

O verão começa neste domingo, dia 22, e com a chegada da estação mais quente do ano, as pessoas se expõem mais ao sol. Porém, a exposição não traz somente o bronzeado, como também diversos riscos: câncer de pele. As estatísticas sobre a doença preocupam, e segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o câncer mais comum no Brasil. Acompanhe a entrevista da médica dermatologista Lúcia Martins Diniz à Rádio CBN Vitória sobre o assunto e saiba como se prevenir tanto nos momentos de lazer nas praias e piscinas, quanto no seu cotidiano: