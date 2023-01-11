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Economia

O valor da cesta básica e os impactos no orçamento doméstico

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a economista do Dieese-ES, Sandra Bortolon, fala sobre o assunto

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 17:59

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

11 jan 2023 às 17:59
Cesta Básica
Cesta Básica Crédito: Geraldo Bubniak/AEN
Em 2022, o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais onde o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As altas mais expressivas, quando se compara dezembro de 2021 com o mesmo mês de 2022, foram registradas em Goiânia (17,98%), Brasília (17,25%), Campo Grande (16,03%) e Belo Horizonte (15,06%). Já as menores taxas acumuladas foram as de Recife (6,15%) e Aracaju (8,99%). A inflação vem sendo sentida com força nos pratos dos brasileiros – especialmente os mais pobres. Para as famílias com renda de um salário mínimo, o preço da cesta básica de alimentos chega a consumir 65,32% dos ganhos mensais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a economista do Dieese-ES, Sandra Bortolon, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 11-01-23

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