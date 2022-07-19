O uso de vitaminas e suplementos no dia a dia faz bem ou mal?

Mas afinal, vale a pena incluir o uso de vitaminas e suplementos no dia a dia? Embora sejam essenciais para a sobrevivência humana, a suplementação vitamínica é quase sempre desnecessária. Os alimentos naturais fornecem a quantidade de que o organismo precisa e o excesso de vitaminas pode até ser prejudicial à saúde. De acordo com o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, em um artigo publicado sobre o assunto, até a origem da palavra vitamina (vita é vida em latim) ajuda a criar uma associação com substâncias que tornam a vida saudável, e que hoje virou mania tomar complexos vitamínicos, manipulados, importados ou comprados. Além disso, que são comuns extensos exames de vitaminas e minerais que resultam em complexas receitas de reposição.