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O uso de vitaminas e suplementos no dia a dia faz bem ou mal?

Os alimentos naturais fornecem a quantidade de que o organismo precisa e o excesso de vitaminas pode até ser prejudicial à saúde.

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 jul 2022 às 12:15
Remédio, pílula, medicamento, farmácia
Remédio, pílula, medicamento, farmácia Crédito: Freepik
Mas afinal, vale a pena incluir o uso de vitaminas e suplementos no dia a dia? Embora sejam essenciais para a sobrevivência humana, a suplementação vitamínica é quase sempre desnecessária. Os alimentos naturais fornecem a quantidade de que o organismo precisa e o excesso de vitaminas pode até ser prejudicial à saúde. De acordo com o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, em um artigo publicado sobre o assunto, até a origem da palavra vitamina (vita é vida em latim) ajuda a criar uma associação com substâncias que tornam a vida saudável, e que hoje virou mania tomar complexos vitamínicos, manipulados, importados ou comprados. Além disso, que são comuns extensos exames de vitaminas e minerais que resultam em complexas receitas de reposição.
Em junho agora, o prestigiado JAMA publicou uma recomendação oficial da US preventive services task force (painel independente de especialistas em saúde preventiva), ressaltando não haver nenhuma evidência de benefícios no uso indiscriminado de vitaminas e sais minerais na prevenção de câncer e doença cardiovascular. Em alguns casos os especialistas alertam para riscos. O uso indiscriminado de beta caroteno (precursor da vitamina A) e da vitamina E são expressamente contraindicados. "Enfim, cada vez fica mais claro que o uso generalizado de pílulas e suplementos é ótimo para a saúde financeira das empresas que as produzem", diz o médico. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - LAURO FERREIRA PINTO - 19-07-22

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