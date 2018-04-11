O tráfico não controla nada no ES, diz novo secretário de segurança

Novo secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, Nylton Rodrigues, confirmou a realização para ainda este ano de concurso público para ingresso nas Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Serão ofertadas 250 vagas para soldado da Polícia Militar, 30 para oficiais combatentes, 20 para oficiais médicos e 10 para a banda de música. Já para a Polícia Civil serão 173 vagas e Corpo de Bombeiros outras 120.

Também foram anunciadas promoções para 682 policiais militares e 500 vagas para cabos no curso de habilitação para sargento.

Nylton Rodrigues destacou ainda o aparelhamento das instituições, com a compra de fuzis importados, pistolas e drones. Também serão instaladas 93 bases móveis da PM no Estado, sendo 60 já este ano.

Para o novo secretário não há dificuldade no trabalho das polícias em bairros onde há forte presença do tráfico de drogas. Segundo ele, a polícia entra "com tranquilidade". Onde o tráfico tentar influenciar o território, será fortemente repreendido, ressaltou.