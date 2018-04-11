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SEGURANÇA PÚBLICA

O tráfico não controla nada no ES, diz novo secretário de segurança

Nylton Rodrigues ressalta que onde o tráfico tentar influenciar o território, será fortemente repreendido

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 12:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2018 às 12:20
Novo secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, Nylton Rodrigues, confirmou a realização para ainda este ano de concurso público para ingresso nas Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Serão ofertadas 250 vagas para soldado da Polícia Militar, 30 para oficiais combatentes, 20 para oficiais médicos e 10 para a banda de música. Já para a Polícia Civil serão 173 vagas e Corpo de Bombeiros outras 120.
Também foram anunciadas promoções para 682 policiais militares e 500 vagas para cabos no curso de habilitação para sargento. 
Nylton Rodrigues destacou ainda o aparelhamento das instituições, com a compra de fuzis importados, pistolas e drones. Também serão instaladas 93 bases móveis da PM no Estado, sendo 60 já este ano.
Para o novo secretário não há dificuldade no trabalho das polícias em bairros onde há forte presença do tráfico de drogas. Segundo ele, a polícia entra "com tranquilidade". Onde o tráfico tentar influenciar o território, será fortemente repreendido, ressaltou. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nylton Rodrigues - 11-04-18
 

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