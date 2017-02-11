O trabalho dos militares das forças federais no Espírito Santo

O Espírito Santo vem recebendo militares das Forças Armadas e da Força Nacional. Mais de 3.500 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e Força Nacional estarão, até o dia 16, atuando para garantir a segurança da população.

O coronel Alves da Costa, oficial de Comunicação Social da Força-Tarefa Conjunta Capixaba, explica que, junto com a Polícia Militar e Policia Civil, atuam em ações coordenadas para cobrir a maior área possível. Segundo ele, os militares são divididos em três equipes para rodízio e estão acampados no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha.