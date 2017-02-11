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Caos no Espírito Santo

O trabalho dos militares das forças federais no Espírito Santo

São homens do Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional, Polícia Militar e Policia Civil divididos por escala

Publicado em 11 de Fevereiro de 2017 às 05:54

Publicado em 

11 fev 2017 às 05:54
O Espírito Santo vem recebendo militares das Forças Armadas e da Força Nacional. Mais de 3.500 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e Força Nacional estarão, até o dia 16, atuando para garantir a segurança da população.
O coronel Alves da Costa, oficial de Comunicação Social da Força-Tarefa Conjunta Capixaba, explica que, junto com a Polícia Militar e Policia Civil, atuam em ações coordenadas para cobrir a maior área possível. Segundo ele, os militares são divididos em três equipes para rodízio e estão acampados no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha.
Entrevista - Patricia Vallim - Coronel Alves - 10-02-17.mp3

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