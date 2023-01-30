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Carnaval de Vitória

'O Tesouro Que Faltava' é o enredo da Chegou o Que Faltava para 2023

Confira a entrevista com os integrantes da escola de samba da Grande Goiabeiras, em Vitória

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 17:57

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

30 jan 2023 às 17:57
Os integrantes da
Os integrantes da "Chegou o Que Faltava" em entrevista ao CBN Cotidiano Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo dos últimos dias, trouxe como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta segunda-feira (30), os integrantes da "Chegou o Que Faltava" são os entrevistados. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Chegou o que Faltava - 30-01-23

Ouça todas as entrevistas das escolas de samba do Grupo Especial:

Unidos da Piedade 
Unidos de Jucutuquara
Novo Império
Independente de Boa Vista
MUG
*A escola Andaraí não enviou representantes para a entrevista

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