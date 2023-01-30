'O Tesouro Que Faltava' é o enredo da Chegou o Que Faltava para 2023

Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo dos últimos dias, trouxe como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta segunda-feira (30), os integrantes da "Chegou o Que Faltava" são os entrevistados. Ouça a conversa completa!