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AVALIAÇÃO DA GESTÃO

'O resultado é muito ruim. Não estou confortável, mas não me desanimo', diz Rodney

Prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, foi avaliado como ruim ou péssimo por mais da metade de populares entrevistados em pesquisa no município

Publicado em 08 de Junho de 2015 às 18:20

Publicado em 

08 jun 2015 às 18:20
"O resultado é muito ruim. Não estou confortável, mas não me desanimo". diz prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda (DEM), ao ser avaliado com ruim ou péssimo por mais da metade de populares entrevistados pelo Instituto Futura no município. Rodney é reprovado por 56,5% dos entrevistados. O percentual é maior que o apurado na amostragem de 2014, quando 36% das pessoas o reprovaram.O prefeito atribui a nota a crise financeira por que passa o país e ao descrédito dos políticos perante a sociedade. Candidato à reeleição, Rodney Miranda, garante que a guarda municipal chegará a 300 homens até o final deste ano. Também anunciou para este mês o lançamento do novo PDM da cidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Rodney Miranda - 08-06-15

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