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Segurança Pública

O ranking mudou: as cidades mais e menos violentas do ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor universitário Henrique Herkenhoff, especialista em Segurança Pública, fala sobre o assunto

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 18:01

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

17 jan 2023 às 18:01
Segurança Pública
Segurança Pública Crédito: Pixabay
A Grande Vitória dominou o ranking dos municípios mais violentos do Espírito Santo em 2022, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Quem figurou em primeiro lugar foi Vila Velha. Em 2021, a liderança ficou dividida entre Serra e Cariacica. A cidade canela-verde, que em 2021 ficou em terceiro lugar, desta vez ocupou a ponta ao registrar 159 homicídios em 2022. O segundo lugar ficou com a Serra, com 134 casos, enquanto Cariacica e Vitória tiveram, respectivamente, 122 e 70 crimes. Os municípios do Norte vieram logo depois dos da Região Metropolitana. As informações são do colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor do mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha (UVV), Henrique Herkenhoff, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Henrique Herkenhoff - 17-01-23

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