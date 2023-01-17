O ranking mudou: as cidades mais e menos violentas do ES

A Grande Vitória dominou o ranking dos municípios mais violentos do Espírito Santo em 2022, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Quem figurou em primeiro lugar foi Vila Velha. Em 2021, a liderança ficou dividida entre Serra e Cariacica. A cidade canela-verde, que em 2021 ficou em terceiro lugar, desta vez ocupou a ponta ao registrar 159 homicídios em 2022. O segundo lugar ficou com a Serra, com 134 casos, enquanto Cariacica e Vitória tiveram, respectivamente, 122 e 70 crimes. Os municípios do Norte vieram logo depois dos da Região Metropolitana. As informações são do colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor do mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha (UVV), Henrique Herkenhoff, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!