O raio-x da organização criminosa responsável por série de ataques na Grande Vitória

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo informou, no último dia 19, sobre as prisões e o raio-x da organização criminosa responsável por uma série de ataques na Grande Vitória e também por execuções ocorridas no interior do Estado. Segundo a Sesp, ao longo dos meses, foram realizadas diversas ações das forças de segurança pública, que culminaram na prisão de 24 dos 38 alvos da Operação Sicário, todos lideranças de uma organização criminosa. O foco principal da ação foi a região do “Território do Bem”, situada nos bairros da Penha, São Benedito e bairros vizinhos. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Romualdo Gianordolli, responsável pela investigação e titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, fala sobre o assunto.