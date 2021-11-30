O raio-x da organização criminosa responsável por série de ataques na Grande Vitória

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo informou, no último dia 19, sobre as prisões e o raio-x da organização criminosa responsável por uma série de ataques na Grande Vitória e também por execuções ocorridas no interior do Estado. Segundo a Sesp, ao longo dos meses, foram realizadas diversas ações das forças de segurança pública, que culminaram na prisão de 24 dos 38 alvos da Operação Sicário, todos lideranças de uma organização criminosa. O foco principal da ação foi a região do “Território do Bem”, situada nos bairros da Penha, São Benedito e bairros vizinhos. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Romualdo Gianordolli, responsável pela investigação e titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, fala sobre o assunto.
A ação resultou na prisão de 24 indivíduos e indiciamento de outros 19, que se encontram foragidos. Todos são integrantes da principal organização criminosa em atuação no Espírito Santo, autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV). A Operação Sicário identificou toda a cúpula de comando da organização criminosa e dos investigados, O delegado explicou que por conta das informações levantadas durante as investigações, mais ações de combate à organização podem ser feitas.
Entrevista - Fernanda Qeiroz - Romualdo Gianordolli - 30-11-21.mp3