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Segurança

O raio-x da organização criminosa responsável por série de ataques na Grande Vitória

Ouça entrevista com o delegado Romualdo Gianordolli, responsável pela investigação

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 nov 2021 às 11:02
Chefatura da Polícia Civil (PCES)
Chefatura da Polícia Civil (PCES) Crédito: TV Gazeta
A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo informou, no último dia 19, sobre as prisões e o raio-x da organização criminosa responsável por uma série de ataques na Grande Vitória e também por execuções ocorridas no interior do Estado. Segundo a Sesp, ao longo dos meses, foram realizadas diversas ações das forças de segurança pública, que culminaram na prisão de 24 dos 38 alvos da Operação Sicário, todos lideranças de uma organização criminosa. O foco principal da ação foi a região do “Território do Bem”, situada nos bairros da Penha, São Benedito e bairros vizinhos. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Romualdo Gianordolli, responsável pela investigação e titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, fala sobre o assunto.    
A ação resultou na prisão de 24 indivíduos e indiciamento de outros 19, que se encontram foragidos. Todos são integrantes da principal organização criminosa em atuação no Espírito Santo, autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV). A Operação Sicário identificou toda a cúpula de comando da organização criminosa e dos investigados, O delegado explicou que por conta das informações levantadas durante as investigações, mais ações de combate à organização podem ser feitas. 
Entrevista - Fernanda Qeiroz - Romualdo Gianordolli - 30-11-21.mp3

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