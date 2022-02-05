O que você precisa saber sobre o retinoblastoma, que atingiu a filha de Tiago Leifert

Ao observar a filha, Lua, o jornalista Tiago Leifert identificou algo diferente: a menina de um ano e três meses não direcionava o olhar como de costume. Após exames, Lua recebeu o diagnóstico de retinoblastoma, um câncer ocular que tem início na parte de trás dos olhos (em um ou nos dois), com a maior parte dos casos entre crianças de até três anos. Como identificar? Qual é o tratamento? Quem responde essas e outras perguntas é o médico oftalmologista Alexandre Pinheiro, presidente da Sociedade Capixaba de Oftalmologia (SCO) e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Acompanhe!
A dificuldade de identificar sintomas reforça a necessidade de os pais e responsáveis procurarem exames de rotina para as crianças, alerta. Assim como em outras doenças, o diagnóstico precoce é a melhor estratégia para tratar bem e de forma segura o retinoblastoma. Quanto mais cedo for descoberto, menor o risco para a saúde dos pequenos. O oftalmologista aponta a necessidade de exames nos primeiros 30 dias de vida do bebê.
Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Pinheiro - 05-02-22