O que você precisa saber sobre o retinoblastoma, que atingiu a filha de Tiago Leifert

Ao observar a filha, Lua, o jornalista Tiago Leifert identificou algo diferente: a menina de um ano e três meses não direcionava o olhar como de costume. Após exames, Lua recebeu o diagnóstico de retinoblastoma, um câncer ocular que tem início na parte de trás dos olhos (em um ou nos dois), com a maior parte dos casos entre crianças de até três anos. Como identificar? Qual é o tratamento? Quem responde essas e outras perguntas é o médico oftalmologista Alexandre Pinheiro, presidente da Sociedade Capixaba de Oftalmologia (SCO) e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Acompanhe!