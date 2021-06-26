O que você precisa saber sobre o novo remédio para Alzheimer aprovado nos EUA

O Alzheimer é uma doença degenerativa em que ocorre a morte do tecido cerebral devido ao excesso de uma proteína. Chamada beta-amilóide, a proteína acumula no cérebro, que não consegue manejá-la em excesso. Em consequência, as sinapses começam a ser afetadas e, porteriormente, há perda de neurônio. No início deste mês, a FDA, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou um novo medicamento - o "Aduhelm" - para interromper o acúmulo de beta-amilóide e retardar a progressão da doença. É o que explica o neurologista Paulo Bertulocci, professor Titular de Neurologia da Escola Paulista de Medicina, em entrevista à CBN Vitória. É o o primeiro medicamento aprovado em 18 anos contra o Alzheimer. Acompanhe a entrevista completa!