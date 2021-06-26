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Saúde

O que você precisa saber sobre o novo remédio para Alzheimer aprovado nos EUA

O medicamento, que é injetável, é para os estágios iniciais do Alzheimer, explica o neurologista Paulo Bertulocci

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jun 2021 às 11:39
No início de junho, os EUA aprovaram o primeiro novo medicamento para Alzheimer em quase duas décadas
No início de junho, os EUA aprovaram o primeiro novo medicamento para Alzheimer em quase duas décadas Crédito: Freepik
O Alzheimer é uma doença degenerativa em que ocorre a morte do tecido cerebral devido ao excesso de uma proteína. Chamada beta-amilóide, a proteína acumula no cérebro, que não consegue manejá-la em excesso. Em consequência, as sinapses começam a ser afetadas e, porteriormente, há perda de neurônio. No início deste mês, a FDA, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou um novo medicamento - o "Aduhelm" - para interromper o acúmulo de beta-amilóide e retardar a progressão da doença. É o que explica o neurologista Paulo Bertulocci, professor Titular de Neurologia da Escola Paulista de Medicina, em entrevista à CBN Vitória. É o o primeiro medicamento aprovado em 18 anos contra o Alzheimer. Acompanhe a entrevista completa!
Bertolucci alerta que o medicamento, que é injetável, é para os estágios iniciais do Alzheimer, porque em estágios avançados, não há evidência que a retirada da proteína vá melhorar o quadro do paciente. E também ainda não se sabe qual é o "gatilho" que cause o Alzheimer.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Paulo Bertulocci - 26-06-21.mp3

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