Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

“Fevereiro Laranja”

O que você precisa saber sobre o diagnóstico precoce da leucemia

A médica Gláucia Perine Zouain Figueiredo, pediatra do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, fala sobre a doença

Publicado em 20 de Fevereiro de 2026 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2026 às 10:49
Leucemia
Leucemia Crédito: Mundo Educação
O Brasil registra por ano cerca de 11.500 casos novos de leucemia, sendo 240 somente no Espírito Santo. Segundo a secretaria de saúde do Estado, identificar a doença cedo é muito importante, especialmente em casos agudos, aumentando drasticamente as chances de cura. A campanha 'Fevereiro Laranja' tem como objetivo o diagnóstico precoce da leucemia e no incentivo à doação de medula óssea. A leucemia causa o crescimento anormal de glóbulos brancos, prejudicando a defesa do corpo. Os principais sinais de alerta incluem anemia, fadiga, manchas roxas, sangramentos, febre e gânglios aumentados. O diagnóstico inicial é feito via hemograma, sendo complementado por exames específicos de medula óssea. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Gláucia Perine Zouain Figueiredo, pediatra do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, fala sobre o diagnóstico. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gláucia Perine Zouain Figueiredo - 20-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados