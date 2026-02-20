O que você precisa saber sobre o diagnóstico precoce da leucemia

O Brasil registra por ano cerca de 11.500 casos novos de leucemia, sendo 240 somente no Espírito Santo. Segundo a secretaria de saúde do Estado, identificar a doença cedo é muito importante, especialmente em casos agudos, aumentando drasticamente as chances de cura. A campanha 'Fevereiro Laranja' tem como objetivo o diagnóstico precoce da leucemia e no incentivo à doação de medula óssea. A leucemia causa o crescimento anormal de glóbulos brancos, prejudicando a defesa do corpo. Os principais sinais de alerta incluem anemia, fadiga, manchas roxas, sangramentos, febre e gânglios aumentados. O diagnóstico inicial é feito via hemograma, sendo complementado por exames específicos de medula óssea. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Gláucia Perine Zouain Figueiredo, pediatra do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, fala sobre o diagnóstico.