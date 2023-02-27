O que você precisa saber sobre a Declaração de Imposto de Renda

A Receita Federal vai liberar o download do novo programa de declaração do Imposto de Renda 2023/ano base 2022, no mesmo dia em que será aberto o prazo para que contribuintes comecem a enviar suas informações. O calendário de 2023 começará um pouco mais tarde do que de costume, no dia 15 de março. As declarações poderão ser enviadas até o dia 31 de maio, mesma data final do ano passado. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o advogado e mestre em Direito Tributário, Luiz Cláudio Alleman, fala sobre o assunto.