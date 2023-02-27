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Receita Federal

O que você precisa saber sobre a Declaração de Imposto de Renda

Ouça entrevista com o advogado e mestre em Direito Tributário, Luiz Cláudio Alleman

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2023 às 10:55
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
 Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Receita Federal vai liberar o download do novo programa de declaração do Imposto de Renda 2023/ano base 2022, no mesmo dia em que será aberto o prazo para que contribuintes comecem a enviar suas informações. O calendário de 2023 começará um pouco mais tarde do que de costume, no dia 15 de março. As declarações poderão ser enviadas até o dia 31 de maio, mesma data final do ano passado. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o advogado e mestre em Direito Tributário, Luiz Cláudio Alleman, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Cláudio Allemand.mp3
Neste ano, os lotes serão pagos a partir de 31 de maio. Geralmente, os primeiros lotes são compostos por contribuintes com preferência no recebimento dos valores. São eles: idosos acima de 80 anos; idosos entre entre 60 e 79 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. 

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