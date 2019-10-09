O que você precisa saber para se tornar um doador de medula óssea

Nesta edição do CBN Vitória um dos destaques é a doação de médula óssea. Recentemente um caso de uma capixaba chamou a atenção nas redes sociais. A médica Ana Carolina Cavalieri Milanez, de 26 anos, foi diagnosticada no início do ano com uma doença rara, a anemia aplástica, doença caracterizada pela redução na produção dos constituintes do sangue. Das redes sociais a campanha ganhou os grupos de WhatsApp e também os noticiários. Nesta quarta-feira (09), a Ana Carolina, em entrevista à CBN Vitória, falou da sua doença e da expectativa de se encontrar um doador. A campanha poderá ajudar não somente a Ana Carolina encontrar um doador compatível, mas sensibilizar a população a se tornar doador, aumento as chances também para milhares de pacientes que estão na fila. Mas como funciona o banco de doadores de medula óssea? E como é feito o procedimento? Quem esclareceu todas estas dúvidas foi a enfermeira responsável pelo setor de medula óssea do Hemoes, Maria Cristina França, também em entrevista à CBN. Acompanhe!