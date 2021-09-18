O que você precisa saber antes de seu filho brincar com o "Pop It"

O "pop it", ou "fidget toys", virou brinquedo-sensação entre as crianças Crédito: Freepik

O "Pop It" - também conhecido como fidget toys - virou brinquedo-sensação entre as crianças brasileiras. O brinquedo de silicone com bolinhas é semelhante ao plástico bolha, promete fazer o usuário desestressar, aliviar a ansiedade e melhorar a concentração e o raciocínio lógico, além de auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Mas será que o brinquedo é tudo o que promete? Quem responde essas e outras perguntas é a psicóloga e psicanalista infantil Bianca Martins, mestre em Saúde Coletiva.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Bianca Martins - 18-09-21

É preciso entender que o brinquedo funciona apenas como uma ferramenta de alívio, não podendo ser considerado como a solução para qualquer possível problema de saúde mental. "Ele gera um alívio pontual. É função da família ensinar as crianças a lidarem com as situações de estresse e ansiedade, para além do uso de um objeto. Infelizmente somos bombardeados por inúmeros objetos que prometem bem-estar. É necessário alfabetizar emocionalmente as crianças, ensinando-as a reconhecer suas emoções, as emoções das demais pessoas da família e construir com estratégias de lidar com as frustrações, que são as principais emoções que causam ansiedade de desorganização emocional na infância", ressalta Bianca Martins.