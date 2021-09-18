O que você precisa saber antes de seu filho brincar com o "Pop It"

O "Pop It" - também conhecido como fidget toys - virou brinquedo-sensação entre as crianças brasileiras. O brinquedo de silicone com bolinhas é semelhante ao plástico bolha, promete fazer o usuário desestressar, aliviar a ansiedade e melhorar a concentração e o raciocínio lógico, além de auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Mas será que o brinquedo é tudo o que promete? Quem responde essas e outras perguntas é a psicóloga e psicanalista infantil Bianca Martins, mestre em Saúde Coletiva.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bianca Martins - 18-09-21
É preciso entender que o brinquedo funciona apenas como uma ferramenta de alívio, não podendo ser considerado como a solução para qualquer possível problema de saúde mental. "Ele gera um alívio pontual. É função da família ensinar as crianças a lidarem com as situações de estresse e ansiedade, para além do uso de um objeto. Infelizmente somos bombardeados por inúmeros objetos que prometem bem-estar. É necessário alfabetizar emocionalmente as crianças, ensinando-as a reconhecer suas emoções, as emoções das demais pessoas da família e construir com estratégias de lidar com as frustrações, que são as principais emoções que causam ansiedade de desorganização emocional na infância", ressalta Bianca Martins.
Os pais devem incentivar as brincadeiras livres, aquelas que utilizam a imaginação, a fantasia, que possam ser feitas coletivamente. "Os brinquedos ricos são aqueles que podem ser utilizado de muitas formas, esses sim são os bons objetos para se ter na infância", alerta Bianca Martins.