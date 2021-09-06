A vacinação contra a covid-19 avança no Espírito Santo. O crescimento do número de vacinados muda o panorama de trabalho dentro das empresas e muitas já estão em modelo híbrido e/ou se preparam ou já começaram a retomar o trabalho presencial. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer explica o que o que você precisa saber antes de retornar ao trabalho presencial. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!