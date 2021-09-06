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O que você precisa saber antes de retornar ao trabalho presencial

As orientações são do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 11:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 set 2021 às 11:48
Mulher em momento de trabalho, usando máscara
Trabalho na pandemia Crédito: Engin Akyurt/Pixabay
A vacinação contra a covid-19 avança no Espírito Santo. O crescimento do número de vacinados muda o panorama de trabalho dentro das empresas e muitas já estão em modelo híbrido e/ou se preparam ou já começaram a retomar o trabalho presencial. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer explica o que o que você precisa saber antes de retornar ao trabalho presencial. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!
Entrevista - Patricia Vallim - Valério Heringer - 25.29s - 06-09-21.mp3

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