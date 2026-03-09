Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde e Nutrição

O que você leva à mesa define a saúde da sua família!

Ouça o quadro de estreia com a nutricionista Roberta Larica

Publicado em 09 de Março de 2026 às 11:23

Publicado em 

09 mar 2026 às 11:23
Alimentos saudáveis: legumes, verduras e frutas
Alimentos saudáveis: legumes, verduras e frutas Crédito: shutterstock
É hora de organizarmos nossa alimentação à mesa! Nesta edição de estreia do "Saúde e Nutrição", com a comentarista Roberta Larica, o assunto em destaque é a importância da nutrição e as escolhas alimentares ao longo das fases da vida. Você já parou para pensar que a decisão mais importante para a saúde da sua família não é tomada somente no consultório médico, mas também à mesa? O que você anda comendo? Consegue diversificar os nutrientes? Vamos descobrir como suas escolhas têm o poder de transformar a energia, o humor e o futuro de todos em casa, do mais novo ao mais velho. Ouça a conversa completa!
CBN - SAÚDE E NUTRIÇÃO - 09-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados