O que você leva à mesa define a saúde da sua família!

É hora de organizarmos nossa alimentação à mesa! Nesta edição de estreia do "Saúde e Nutrição", com a comentarista Roberta Larica, o assunto em destaque é a importância da nutrição e as escolhas alimentares ao longo das fases da vida. Você já parou para pensar que a decisão mais importante para a saúde da sua família não é tomada somente no consultório médico, mas também à mesa? O que você anda comendo? Consegue diversificar os nutrientes? Vamos descobrir como suas escolhas têm o poder de transformar a energia, o humor e o futuro de todos em casa, do mais novo ao mais velho. Ouça a conversa completa!