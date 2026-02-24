O que vai funcionar aos domingos, após fechamento dos supermercados?

A partir de 1º de março de 2026, todos os supermercados passam a ficar fechados aos domingos, após um acordo da Federação do Comércio do Espírito Santo e o Sindicato dos Comerciários. As novas regras incluem outros estabelecimentos do gênero alimentício, como mercearias, minimercados e atacarejos. O mesmo vale para lojas de material de construção. A exceção fica por conta de estabelecimentos que são mantidos por familiares, como pequenas vendas e mercearias sem funcionários registrados.
As lojas de shoppings não foram afetadas pela restrição e seguirão abertas, no entanto, os supermercados instalados em shoppings não funcionarão. Açougues, padarias e cafeterias podem abrir as portas normalmente. As regras valerão até o dia 31 de outubro deste ano, quando a decisão poderá ser revista nas negociações das cláusulas econômicas da convenção coletiva de trabalho 2025-2027. Em entrevista à CBN Vitória, José Carlos Bergamin, vice-presidente da Fecomércio-ES, detalha as mudanças.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Carlos Bergamin - 24-02-26.mp3