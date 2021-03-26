O que vai funcionar a partir deste domingo no Espírito Santo?

A quarentena foi ampliada no Espírito Santo. A medida, que inicialmente terminaria no dia 31 de março, foi estendida até o Domingo de Páscoa (04). A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande na tarde desta quinta-feira (25). Também foi determinada uma série de novas restrições, como a redução do número de atividades consideradas essenciais e a suspensão da circulação do transporte público. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (26), o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, detalha as ações.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilson Daniel - 26-03-21

Entre as novas medidas anunciadas que serão válidas a partir deste domingo (28), estão: a mudança na classificação dos serviços e atividades essenciais que podem funcionar, além da suspensão do transporte coletivo (metropolitano, intermunicipal, interestadual e municipal) em todo território capixaba.

Serão retirados do rol de atividades e serviços considerados como essenciais, portanto, fica suspenso o funcionamento dos seguintes estabelecimentos: comércio atacadista; lojas de material de construção civil; casas de peças e oficinas de reparação de veículos automotores; comercialização de produtos e serviços de cuidados animais (permitido o funcionamento de clínicas médicas veterinárias e comercialização de alimentos); agências bancárias (permitindo o atendimento presencial para recebimento de benefícios) e instituições financeiras de fomento econômico; casas lotéricas; e atividade de pesca de lazer no mar (permitida a pesca comercial).

Foi retirada também a permissão para o atendimento presencial em concessionárias prestadoras de serviços públicos.

O novo decreto também altera os critérios de classificação de algumas atividades consideradas como essenciais. Em relação aos serviços de assistência à saúde, será permitido o funcionamento somente de “hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas”. A campanha de vacinação seguirá normalmente. Já os hotéis, pousadas e afins terão a capacidade de ocupação limitada a 30% dos quartos.