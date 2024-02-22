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Saúde

O que tem levado ao aumento de casos de dengue? Virologista explica!

Ouça a entrevista com o virologista Amilcar Tanuri

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 17:32

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 fev 2024 às 17:32
Dengue
Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya Crédito: Divulgação
É no verão, período de calor, umidade alta e grande incidência de chuvas, que o mosquito transmissor da dengue encontra ambientes perfeitos para se proliferar. Logo, é na estação mais quente do ano que os casos da doença aumentam.
Em todo o Brasil, Estados têm decretado situação de emergência diante da incidência de dengue. No Espírito Santo, o cenário preocupa logo nos primeiros meses do ano. Quando comparadas as semanas epidemiológicas de número 7 deste ano e do ano passado, o total acumulado de casos de 2024 já ultrapassou os de 2023. Ao todo, as sete primeiras semanas epidemiológicas deste ano somam 25.276 casos.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o virologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Amilcar Tanuri, explica o que pode ter levado ao aumento de casos neste começo de ano. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Amilcar Tanuri - 22-02-24

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