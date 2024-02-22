O que tem levado ao aumento de casos de dengue? Virologista explica!

É no verão, período de calor, umidade alta e grande incidência de chuvas, que o mosquito transmissor da dengue encontra ambientes perfeitos para se proliferar. Logo, é na estação mais quente do ano que os casos da doença aumentam.

Em todo o Brasil, Estados têm decretado situação de emergência diante da incidência de dengue. No Espírito Santo, o cenário preocupa logo nos primeiros meses do ano. Quando comparadas as semanas epidemiológicas de número 7 deste ano e do ano passado, o total acumulado de casos de 2024 já ultrapassou os de 2023. Ao todo, as sete primeiras semanas epidemiológicas deste ano somam 25.276 casos.