O que se sabe sobre o assassinato de quatro jovens em ilha de Vitória

Os quatros jovens que foram assassinados em Vitória estavam visitando a ilha Doutor Américo de Oliveira, na região de Santo Antônio, e não tinham envolvimento com o tráfico de drogas. É o que apontou o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele apresentou mais detalhes sobre o caso. Ainda na manhã desta terça-feira (29), dois suspeitos de envolvimento no crime foram detidos em Porto Novo, Cariacica e levados para a DHPP. Ouça a entrevista completa: