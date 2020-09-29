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CHACINA na Baía de Vitória

O que se sabe sobre o assassinato de quatro jovens em ilha de Vitória

O delegado titular da DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti, deu detalhes sobre o caso em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 set 2020 às 15:55
Chacina na ilha Doutor Américo de Oliveira, na Baía de Vitória, terminou com quatro pessoas mortas Crédito: Fernando Madeira
Os quatros jovens que foram assassinados em Vitória estavam visitando a ilha Doutor Américo de Oliveira, na região de Santo Antônio, e não tinham envolvimento com o tráfico de drogas. É o que apontou o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele apresentou mais detalhes sobre o caso. Ainda na manhã desta terça-feira (29), dois suspeitos de envolvimento no crime foram detidos em Porto Novo, Cariacica e levados para a DHPP. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo Cavalcante - 29-09-20.mp3

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