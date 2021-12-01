O que se sabe sobre o aquecimento global e seus impactos na atualidade

O número de dias extremamente quentes, quando a temperatura passa de 50°C, registrados a cada ano dobrou desde a década de 1980. Essa foi a conclusão de um estudo realizado pela BBC, que apontou também que isso acontece agora em mais áreas do mundo do que antes, criando desafios sem precedentes à saúde humana e à forma como vivemos. O número total de dias com temperaturas acima de 50ºC aumentou em cada uma das últimas quatro décadas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o ambientalista e professor de Recursos Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Luiz Fernando Schettino, avalia a situação atual do planeta em relação ao aquecimento global e como ele já afeta nosso cotidiano. Ouça: