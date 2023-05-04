Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • O que se sabe sobre a arcturus, variante do coronavírus que já está no país
Saúde

O que se sabe sobre a arcturus, variante do coronavírus que já está no país

Primeiro caso da variante foi confirmado na cidade de São Paulo na última segunda-feira (1°)

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mai 2023 às 11:48
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
Diante da confirmação do primeiro caso da variante XBB.1.16 da covid-19, conhecida como Arcturus, na cidade de São Paulo, na última segunda-feira, 1º, especialistas, assim como as autoridades, reforçam a importância de a população manter a vacinação em dia.
As autoridades afirmam que, embora a Arcturus tenha características que facilitem a transmissão global e contribuam para o aumento na incidência de casos, até o momento “não há sinais de um aumento na gravidade [da doença]. A avaliação inicial de risco XBB.1.16 está em andamento e deve ser publicada nos próximos dias”, informou a OMS em uma atualização epidemiológica publicada no dia 20 de abril. Em entrevista à CBN Vitória, Vitória, o Doutor em Imunologia, Daniel Gomes, professor de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Daniel de Oliveira Gomes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados