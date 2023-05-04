O que se sabe sobre a arcturus, variante do coronavírus que já está no país

Diante da confirmação do primeiro caso da variante XBB.1.16 da covid-19, conhecida como Arcturus, na cidade de São Paulo, na última segunda-feira, 1º, especialistas, assim como as autoridades, reforçam a importância de a população manter a vacinação em dia.

As autoridades afirmam que, embora a Arcturus tenha características que facilitem a transmissão global e contribuam para o aumento na incidência de casos, até o momento “não há sinais de um aumento na gravidade [da doença]. A avaliação inicial de risco XBB.1.16 está em andamento e deve ser publicada nos próximos dias”, informou a OMS em uma atualização epidemiológica publicada no dia 20 de abril. Em entrevista à CBN Vitória, Vitória, o Doutor em Imunologia, Daniel Gomes, professor de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!