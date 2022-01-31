O que são as federações partidárias e como vão funcionar nas eleições deste ano

Pela primeira vez, as eleições brasileiras vão contar com a possibilidade de candidaturas apoiadas por federações partidárias. A união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021 com o objetivo de permitir às legendas atuarem de forma unificada em todo o país, como um teste para eventual fusão ou incorporação. Mas, afinal, o que são as federações partidárias e quais as principais diferenças em relação às coligações? Quem responde é o advogado, doutor em Direito e professor, Danilo de Araújo Carneiro. Acompanhe as explicações completas!