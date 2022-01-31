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Política

O que são as federações partidárias e como vão funcionar nas eleições deste ano

Confira a entrevista do advogado, doutor em Direito e professor, Danilo de Araújo Carneiro, à CBN Vitória

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:32

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:32
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Pela primeira vez, as eleições brasileiras vão contar com a possibilidade de candidaturas apoiadas por federações partidárias. A união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021 com o objetivo de permitir às legendas atuarem de forma unificada em todo o país, como um teste para eventual fusão ou incorporação. Mas, afinal, o que são as federações partidárias e quais as principais diferenças em relação às coligações? Quem responde é o advogado, doutor em Direito e professor, Danilo de Araújo Carneiro. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Danilo de Araújo Carneiro - 31-01-22

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