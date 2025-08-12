'O que resolve o problema social não é lei. É cultura, conscientização', defende advogado

Na última semana, o debate sobre pedofilia tomou conta das redes sociais após uma denúncia do influenciador Felca, que apontou o crescimento de conteúdos que "adultizam" crianças nas redes sociais. Para além da internet, o tema também foi discutido por parlamentares.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista Rafael Lima explica quais os projetos de lei que existem e tratam da prevenção e combate à adultização de crianças. 'O que resolve o problema social não é lei. É cultura, conscientização', defende. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Rafael Lima - 12-08-25