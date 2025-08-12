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"Adultização"

'O que resolve o problema social não é lei. É cultura, conscientização', defende advogado

Ouça a entrevista com o advogado criminalista Rafael Lima

Publicado em 12 de Agosto de 2025 às 18:15

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

12 ago 2025 às 18:15
Crianças
Crianças Crédito: Crianças
Na última semana, o debate sobre pedofilia tomou conta das redes sociais após uma denúncia do influenciador Felca, que apontou o crescimento de conteúdos que "adultizam" crianças nas redes sociais. Para além da internet, o tema também foi discutido por parlamentares. 
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado criminalista Rafael Lima explica quais os projetos de lei que existem e tratam da prevenção e combate à adultização de crianças. 'O que resolve o problema social não é lei. É cultura, conscientização', defende. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Rafael Lima - 12-08-25

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