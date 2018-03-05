O que prevê o Sistema Único de Segurança Pública

O Congresso Nacional deve começar a analisar nas próximas semanas um novo pacote para a segurança pública. Entre as medidas em discussão está a criação de um Sistema Único de Segurança Pública que pretende unificar as políticas e práticas voltadas para o setor nas esferas federal, estadual e municipal. O ex-secretário de Segurança Pública do Espírito Santo e delegado aposentado da Polícia Federal, Rodney MIranda, atua como colaborador da comissão criada pela Câmara dos Deputados e detalha, em entrevista à CBN Vitória, as principais propostas.