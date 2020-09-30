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COVID-19

O que prevê o protocolo de volta às aulas no Ensino Infantil

Quem explica é o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 set 2020 às 11:05
O governo do Estado publicou na noite desta terça-feira (29), em edição extra do Diário Oficial, o protocolo para o retorno das atividades presenciais da educação infantil no Espírito Santo. Além de medidas de segurança já previstas para as escolas, o segmento tem orientações específicas para as instituições que atendem crianças de zero a 5 anos poderem voltar às salas de aula, a partir da próxima segunda-feira (5). Entre as regras previstas estão o limite de até 10 alunos por sala e a não interação de diferentes grupos. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica as medidas para a volta com segurança sanitária.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 30-09-20
 

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