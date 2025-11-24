O que pode e o que não se pode fazer em visita aos Parques Estaduais

Água, plantas e animais: riquezas naturais do Corredor Ecológico entre o Parque de Pedra Azul ao Parque de Forno Grande Crédito: Augusto Gomes

Aproximando-se dos meses de férias, vai a dica de turismo! No Espírito Santo, seis unidades administradas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) são abertas para visitação do público: os parques Cachoeira da Fumaça, Forno Grande, Pedra Azul, Itaúnas, Paulo César Vinha e Mata das Flores. Entretanto, fica a dica: por serem áreas de proteção ambiental, é preciso seguir algumas regras importantes para garantir a conservação dos ecossistemas. Durante o passeio, por exemplo, é permitido realizar atividades como caminhadas, trilhas, contemplação da paisagem, piqueniques e práticas esportivas leves. Em alguns parques é possível fazer atividades de ecoturismo, como escaladas, ciclismo e caiaque, desde que acompanhadas de um condutor especializado, que deve ser previamente contratado e agendado pelo visitante.

Por outro lado, algumas atitudes são proibidas e podem gerar advertências, multas ou até mesmo a proibição de retorno ao parque. Não é permitido remover plantas, animais, fósseis ou minerais, nem danificar paisagens, estruturas naturais ou culturais. Também, segundo o Iema, é proibido descartar lixo de forma irregular, usar produtos químicos em rios ou lagos, e queimar qualquer tipo de resíduo. "A fauna local deve ser respeitada: é proibido alimentar, perseguir, ferir ou introduzir animais nos parques, inclusive não são permitidos animais domésticos, com exceção dos cães-guia", alerta. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Iema, Joseany Trabarch, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Joseany Trabarch - 24-11-25.mp3

Serviços:

Parque Estadual Cachoeira da Fumaça:

Administrativo: De segunda a sexta de 08h às 17h.

Telefones:+55 28 99884-1890 (Ligações e WhatsApp)

Endereço: ES-387 - Cachoeira da Fumaça, Distrito de Araraí, Alegre/ES. CEP: 29.535-000

Parque Estadual Pedra Azul:

Administrativo: De segunda à sexta, das 08h às 17 horas.

Telefones: (27) 99846 3489 (WhatsApp)

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP:29278-000

Parque Estadual Forno Grande:

Administrativo: De segunda a sexta das 08h às 17h

Endereço: Estrada Rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo-ES

Parque Estadual Paulo César Vinha:

Administrativo: De segunda a sexta das 08h às 17h

Telefones: (27) 3636-2522

Endereço: Rodovia ES-060 - Km 37.5, Setiba, Guarapari/ES. CEP: 29222-360

Parque Estadual de Itaúnas:

Administrativo: De segunda a sexta das 08h às 17h

Telefones: (27) 3762 5196/ 99727 6295

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000

Parque Estadual Mata das Flores

Administrativo: De segunda a sexta de 08h às 17h

Telefone: (27) 99956 4904