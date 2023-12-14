O que pode e o que não pode ser feito nas praias de Vitória durante o verão

O verão ainda nem chegou mas o clima para curtir a estação mais quente do ano já tomou conta de Vitória. De dezembro a março, moradores e turistas aproveitam para curtir o Sol e se refrescarem nas praias da orla da Capital. Para garantir o conforto e a segurança de todos os que frequentarem os espaços, porém, é importante estar atento ao que é e ao que não é permitido. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, explica detalhadamente o que pode e o que não pode ser feito nas praias de Vitórias. Ouça a conversa completa!

