O que pode e o que não pode ser feito nas praias de Vitória durante o verão

O verão ainda nem chegou mas o clima para curtir a estação mais quente do ano já tomou conta de Vitória. De dezembro a março, moradores e turistas aproveitam para curtir o Sol e se refrescarem nas praias da orla da Capital. Para garantir o conforto e a segurança de todos os que frequentarem os espaços, porém, é importante estar atento ao que é e ao que não é permitido. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, explica detalhadamente o que pode e o que não pode ser feito nas praias de Vitórias. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 14-12-23
São proibidos automotores e caixas de som portáteis nos logradouros de Vitória, incluindo praias, praças, parques, calçadões e ruas. Nessa situação, o valor do auto de infração pode chegar a R$ 10 mil e os equipamentos podem ser apreendidos;
Os pets são bem vindos para acompanhar os dias de praia. Mas, vale lembrar que, devido às altas temperaturas, a indicação é que o pet não seja levado entre às 9h e 17h para não ter a patinha machucada na areia quente;
Os animais também podem acompanhar as caminhadas de verão, mas sempre respeitando a Lei Municipal n°. 8121/2011, que estabelece as normas que tutores de animais domésticos precisam seguir para o bem-estar animal e para o bom convívio com humanos. Assim, os bichinhos podem circular nas áreas públicas desde que eles estejam com coleira e guia adequadas ao tamanho e ao porte do animal e obrigatoriamente guiados por seus tutores.
Churrasco na praia: O churrasco pode causar danos ao ecossistema de restinga que está próximo à faixa de areia, de forma que não é recomendado. Além disso, pode provocar incômodo aos demais frequentadores. A fiscalização ocorre de forma rotineira e os moradores podem fazer as denúncias pelo Fala Vitória 156.