O que pode e o que não pode nos dias dos Desfiles do Carnaval de Vitória

Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Vitor Jubini

Depois de dois anos sem desfiles por causa da pandemia da Covid-19, as escolas de samba do carnaval capixaba voltam ao Sambão do Povo, em Vitória, a partir desta quinta-feira (7). Previstos inicialmente para a semana que antecede o carnaval oficial, os desfiles foram adiados este ano em razão da alta nos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Chegando próximo da data, os foliões precisam ficar atentos às regras e cuidados para acessar a passarela do samba durante os dias de desfiles. Em entrevista à CBN Vitória, o empresário Pablo Pacheco, responsável pela organização do Desfile das Escolas de Samba de Vitória, traz detalhes do assunto!

Regras para os foliões que vão assistir os desfiles:

Alimentação: cada pessoa pode levar uma garrafa plástica de 500 ml cada de líquidos NÃO ALCOOLICOS e dois lanches como sanduíches, salgados ou frutas. Só é permitido entrar com bolsas térmicas. Garrafas de vidro, caixas de isopor e caixas térmicas estão proibidas.

Máscaras: para os desfiles do Sambão do Povo, as medidas de combate a pandemia do Covid-19 seguirão a legislação em vigor na data de realização do evento.

Passaporte da vacina: em Vitória, o passaporte da vacina deverá ser apresentado pelos foliões porque, pelas regras do governo do estado, apenas nas cidades classificadas em risco muito baixo o documento não é exigido. Não haverá exigência de teste PCR.