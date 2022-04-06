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Sambão do Povo

O que pode e o que não pode nos dias dos Desfiles do Carnaval de Vitória

Quem explica é o empresário Pablo Pacheco, responsável pela organização do Desfile das Escolas de Samba de Vitória

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:31
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019
Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Vitor Jubini
Depois de dois anos sem desfiles por causa da pandemia da Covid-19, as escolas de samba do carnaval capixaba voltam ao Sambão do Povo, em Vitória, a partir desta quinta-feira (7). Previstos inicialmente para a semana que antecede o carnaval oficial, os desfiles foram adiados este ano em razão da alta nos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Chegando próximo da data, os foliões precisam ficar atentos às regras e cuidados para acessar a passarela do samba durante os dias de desfiles. Em entrevista à CBN Vitória, o empresário Pablo Pacheco, responsável pela organização do Desfile das Escolas de Samba de Vitória, traz detalhes do assunto!
Regras para os foliões que vão assistir os desfiles:
Alimentação: cada pessoa pode levar uma garrafa plástica de 500 ml cada de líquidos NÃO ALCOOLICOS e dois lanches como sanduíches, salgados ou frutas. Só é permitido entrar com bolsas térmicas. Garrafas de vidro, caixas de isopor e caixas térmicas estão proibidas.
Máscaras: para os desfiles do Sambão do Povo, as medidas de combate a pandemia do Covid-19 seguirão a legislação em vigor na data de realização do evento.
Passaporte da vacina: em Vitória, o passaporte da vacina deverá ser apresentado pelos foliões porque, pelas regras do governo do estado, apenas nas cidades classificadas em risco muito baixo o documento não é exigido. Não haverá exigência de teste PCR.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Pacheco - 06-04-22.mp3

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