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ELEIÇÕES 2018

O que pode e o que não pode na disputa eleitoral deste ano

Acompanhe a entrevista com o Procurador Regional Eleitoral, André Pimentel Filho

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jul 2018 às 11:31
Conforme determinação do calendário eleitoral, a propaganda eleitoral dos candidatos, nas eleições 2018, terá início em 16 de agosto de 2018. Já a propaganda eleitoral no Rádio e na televisão será menor, com início no dia 31 de agosto até 4 de outubro. A votação do primeiro turno ocorre em 7 de outubro e, em caso de segundo turno, no dia 28. Estarão em disputa os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente. O Procurador Regional Eleitoral no Espírito Santo em exercício, André Pimentel Filho, é quem detalha as regras eleitorais deste ano para a CBN Vitória.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Pimentel - 12-07-18

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