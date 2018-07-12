O que pode e o que não pode na disputa eleitoral deste ano

Conforme determinação do calendário eleitoral, a propaganda eleitoral dos candidatos, nas eleições 2018, terá início em 16 de agosto de 2018. Já a propaganda eleitoral no Rádio e na televisão será menor, com início no dia 31 de agosto até 4 de outubro. A votação do primeiro turno ocorre em 7 de outubro e, em caso de segundo turno, no dia 28. Estarão em disputa os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente. O Procurador Regional Eleitoral no Espírito Santo em exercício, André Pimentel Filho, é quem detalha as regras eleitorais deste ano para a CBN Vitória.