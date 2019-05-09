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SISTEMA DE INTEGRIDADE

O que países que venceram a corrupção fizeram para combater o crime

Ouça a análise do advogado, professor e consultor da presidência da Petrobras, Marcelo Zenkner, que lança no próximo dia 23 o livro "Integridade Governamental e Empresarial"

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 12:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mai 2019 às 12:47
Operação Lava Jato, escândalos de corrupção e prisão de políticos, empreiteiros, doleiros e gestores públicos. Esse cenário tornou-se comum ao conhecimento da maior parte dos brasileiros, sobretudo, ao longo dos últimos anos. Mas, afinal, é possível acabar com a corrupção?
De acordo com o advogado e professor Marcelo Zenkner, que também atua como consultor da presidência da Petrobras, a entrada em vigor da Lei nº 12.846/2013 trouxe um avanço das medidas de prevenção e de punição mais eficazes. "A legislação veio embasada em um regime de responsabilidade objetiva e gerou uma grande efervescência no meio empresarial brasileiro diante da necessidade da implementação de sistemas de integridade".
Esse movimento pela conformidade, pela ética e pela transparência nas relações negociais, vem produzindo reflexos nos atos de gestão, destaca o professor. Zenkner lembra que diferentemente do homicídio, a corrupção é um crime racional. Ou seja, "a pessoa mede exatamente o que vai acontecer com ela. Em países que venceram a corrupção, as respostas ao crime passaram a ser rápidas e efetivas", alerta. 
Zenkner lança o livro “Integridade Governamental e Empresarial” - Um espectro da repressão e da prevenção à corrupção no Brasil e em Portugal, no próximo dia 23, às 20h, na Faculdade de Direito de Vitória. O livro reúne estudos sobre o conceito de corrupção, tanto no Brasil como em Portugal, e dos principais problemas que gravitam em torno do tema, bem como seus efeitos diretos não apenas para a Administração Pública, mas também para a seara corporativa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Zenkner - 09-05-19

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